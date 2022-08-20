“الأشغال” تبدأ الأحد بإعادة تأهيل أول جزء من طريق بغداد الدولي

المفرق-الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بأعمال تأهيل أول جزء من طريق بغداد الدولي المفرق – الصفاوي، اعتبارًا من صباح يوم غدٍ الأحد؛ لخدمة المجتمع المحلي في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه وبالتعاون مع مديرية الامن العام سيتم اغلاق الطريق في منطقة العمل الواقعة بين منطقة السعيدية الى الصالحية بالاتجاه الايسر للاتجاه القادم من المفرق باتجاه الصفاوي، فيما سيتم تحويل حركة السير إلى الطريق الجانبي القائم ليصبح باتجاهين.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعيًة المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.

وشددت، على أن المشروع يحظى بمتابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، وسيتم بناء على إيعاز منه لاهمية الطريق الحيوية تزويده بنسب الانجاز فيه بشكل دوري وسير الأعمال فيه وأي عائق يواجه سير العمل فيه؛ لحله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشكل فوري.

ونوهت الوزارة، إلى أن عطاء إعادة تأهيل الطريق يشمل عشرة مواقع متفرقة وسيتم البدء بها تباعا خلال الفترة المقبلة لغايات رفع كفاءة الطريق موضحًة، أنه تم تقسيم العمل بالمشروع لغايات ضمان سلاسة الحركة المرورية عليه ووفق الاولويات.

يشار إلى أن المشروع ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية.