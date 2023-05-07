أعمال صيانة بأجزاء من طريق المطار غدا

عمّان-الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الامن العام، اليوم الاحد، عن البدء باعمال صيانة وإعادة تأهيل الخلطات الاسفلتية لاجزاء من طريق المطار من جسر ناعور ولغاية جسر المطار بالاتجاهين وبمواقع متفرقة اعتبارا من صباح يوم الاثنين، ضمن اعمال عطاء صيانة الخلطات الاسفلتية لطريق المطار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم تنفيذ الاعمال في المشروع من الساعة ١٢:٠٠ صباحا ولغاية الساعة ٦:٠٠ صباحا من اليوم ذاته.

واشارت إلى سيتم تنفيذ اعمال المشروع بالكامل للاتجاهين خلال نحو شهر من تاريخ بدء التنفيذ، وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وبينت انه تم تقسيم الاعمال على مراحل واختيار العمل خلال ساعات الليل لتنفيذ الاعمال؛ بهدف ضمان سلاسة الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية.

وأوضحت أنه سيتم العمل وتحويل حركة السير جزئياً في المنطق المراد صيانتها لغايات تنفيذ اعمال الخلطة الاسفلتية.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.

يذكر ان الوزارة تقوم بتنفيذ اعمال صيانة وتحسين على طريق المطار تشمل تنفيذ اعمال خلطات اسفلتية واعمال سلامة مرورية ومطبات نموذجية بمواقع مختلفة وتنفيذ اعمال الفصل لطريق الخدمة الشرقي بطول (4)كم وكذلك عمل فتحة التفاف بين طريق الخدمة الغربي والطريق الرئيسي بالقرب من محطة جمال بلازا وتنفيذ عبارات تصريف مياه الامطار في بعض المواقع.