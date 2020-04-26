الأشغال تبدأ بتسديد مستحقات المقاولين

عبدالله الربيحات

abdallah.alrbeihat@alghad.jo

عمان-بدأت وزارة الأشغال العامة و الإسكان بتسديد المستحقات المالية المقاولين، بهدف ضخ السيولة اللازمة في هذا القطاع كواحدة من الخطوات التحفيزية الهادفة إلى الحد من آثار أزمة كورونا على مختلف القطاعات الإقتصادية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تحريك قطاع الانشاءات والقطاعات المرتبطة به والحفاظ على الوظائف التي يوفرها القطاع.

ومنحت وزارة الأشغال المقاولين العاملين في مشاريع اللامركزية في المحافظات الأولوية في عملية الصرف التي ستجري تباعا لتسديد كافة مستحقات المقاولين حسب الأصول وتبعا لحجم الإنجاز على أرض الواقع.