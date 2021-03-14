الأشغال تبدأ بتنفيذ عطاء تأهيل الإنارة في طريق عمان التنموي

عمان-الغد-أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأحد عن البدء بتنفيذ عطاء تأهيل وصيانة وإدامة إنارة طريق ممر عمان التنموي لإعادة إنارته بعد العبث وسرقة الكوابل التي تعرض لها في الفترات الماضية.

ويتضمن العطاء استبدال الكوابل النحاسية بكوابل المنيوم بطول 28 كلم للحد من عملية السرقه، كما يتضمن العطاء صيانة كافة اللوحات الكهربائية المغذية للاناره.

وتلفت الوزارة عناية الإخوة المواطنين إلى أن وحدات الانارة على هذا الطريق ستبقى منارة نهارا لغايات التاكد من تشغليها وتجريبها.