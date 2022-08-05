الأشغال تتعامل مع تجمع للرمال على طريق وادي عربة

عمان-الغد-تعاملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، فجر اليوم الجمعة، مع تجمع للكثبان الرملية على طريق وادي عربة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، إنه تم وبشكل فوري من قبل كوادرها العاملة في الميدان اغلاق الطريق بشكل احترازي، واجراء تحويلات مرورية، لحين الانتهاء اجراء اللازم.

وأضافت، أنه تم إعادة فتح بعد حوالي ساعة من الاغلاق، مشيرة إلى أنه تم تثبيت الاليات في الموقع؛ للتعامل مع أي ملاحظة بشكل فوري.

وأكدت الوزارة، جاهزيتها للتعامل مع أي ملاحظة ضمن اختصاصها على مدار الساعة، بما يضمن ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق توجيهات وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي.

وثمنت الوزارة جهود كوادرها العاملة في الميدان وجهود الشركاء لضمان ديمومة الخدمات للمواطنين.