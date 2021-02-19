الأشغال تتعامل مع 495 بلاغا خلال لـ24 ساعة الماضية

عمان-الغد- استقبلت غرف العمليات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان 495 بلاغا خلال الساعات 24 الماضية.

وتعاملت الوزارة مع كافة البلاغات والملاحظات الواردة لها بالتنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة وبشكل فوري مؤكدة أن فرق وزراة الاشغال الميدانية على أهبة الاستعداد وتواصل جولاتها الميدانية في كافة مناطق المملكة لمعالجة وحل أي ملاحظة وتقديم الخدمات للمواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أن أغلب البلاغات الواردة كانت حول فتح طرق في المناطق التي شهدت تساقط كثيف للثلوج في الايام الماضية اضافة إلى تجمع مياه أمطار ناتج عن ذوبان الثلوج وسحب مركبات مواطنين تعطلت على جوانب الطرق إلى أماكن أمنة حتى لا تعيق حركة الآليات التي تعمل في الميدان.

وتجدد الوزارة دعوتها إلى الأخوة المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول والاودية وعدم الخروج من المنازل واستخدام المركبات الا للضرورة القصوى بسبب إحتمالية تشكل السيول في بعض المناطق نتيجة الأمطار وذوبان الثلوج والانجماد في مناطق أخرى لافتة إلى أن كوادرها الميدانية ستقوم برش الملح باستخدام المعدات المخصصة في كافة المناطق المعرضة للأنجماد.

ويذكر أن الوزارة مستمرة بالعمل ضمن خطة الطوارئ القصوى وتستقبل الشكاوى والملاحظات من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أو غرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليات ( واتس اب ) ٠٧٨٠٣٧٧٢٢٣

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤