الأشغال تتعامل مع 526 بلاغا تزامنا مع الظّروف الجويَّة الرَّاهِنة

قالت مدير وحدة الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي بإسم وزارة الأشغال العامَّة والإسكان، المهندسة عروب العبادي، اليوم الجمعة، إنَّ غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة، وغرف الطوارئ في المديريات والمكاتب الموزعة على مختلف محافظات المملكة تعاملت مع 526 بلاغا منذ اعلان خطة الطوارئ القصوى يوم الاربعاء, تزامنا مع الظّروف الجويَّة الرَّاهِنة التي تشهدها المملكة.

وأضافت العبادي، في تصريح صحفي، أنَّ حوالي 8 الآلف موظف مدرب ومؤهل للتعامل مع الظّروف الجويَّة كافة موزعين على 98 فريقاً ميدانياً بمختلف مناطق المملكة، مزودين بالمعدات اللازمة وحوالي 350 آلية مختلفة الانواع، مدعمة بأخرى مستئجرة من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الآليات المستأجرة تم استئجارها بناءً على تقييم مدراء المديريات والمكاتب العاملين في الميدان لما اقتضته متطلبات العمل.

وحول حالة الطُّرق في المملكة، بينت، أنَّ جميع الطُّرق ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامَّة سالكة، باستثناء طريق غرندل – شريف الجنوب في الطفيلة والمغلق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة احترازياً؛ بسبب تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب عليه، حيث تم اجراء التحويلات المرورية اللازمة لضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق.

وأكدت، أنَّ الكوادر قامت بشكل فوري مع بدء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي وتساقط الثلوج على الطرق العمل على ادامة الحركة المرورية وازالة التراكمات الثلجية باستخدام الآليات اللازمة، والتي تم تثبيتها في المواقع الاكثر عرضة للتأثر بالمنخفض الجوي في وقت مبكر وبشكل احترازي وخصوصا على الطُّرق المؤدية للمستشفيات ضمن الاختصاص والمرافق الحيوية، ولم يتم اغلاقها طيلة الفترة الماضية بشكل نهائي بفضل الجهود التي بذلتها الكوادر الميدانية العاملة في الميدان.

وأشارت، إلى أنَّ الكوادر الميدانية العاملة في الميدان باشرات منذ صباح الجمعة العمل على اسناد الشركاء العاملين في الميدان على إعادة فتح الطُّرق الفرعية خارج الاختصاص والتي تشهد تراكمات للثلوج، وذلك وفق النهج الحكومي القائم على التنسيق والتعاون والتشاركية؛ لتقديم الخدمات للمواطنين.

وفيما يتعلق بابرز البلاغات التي تم التعامل معها تزامناً مع إعلان خطة الطوارئ القصوى، أفادت العبادي، أنَّ البلاغات الواردة تركزت حول ارتفاع خفيف لمنسوب المياه على طرق في الشمال والوسط تزامناً مع بدء تأثير المنخفض، كما قامت كوادر الوزارة خلال الجولات الميدانية الدورية التي تجريها بإزالة العوائق أمام حافلة علقت على طريق الرصيف – مثلث النقب بالإضافة لتحرير مركبة سياح أجانب علقت على طريق النقب – الراجف، والعديد من مركبات المواطنين على الطرق الخارجية، حيث واصلت الوزارة طيلة ليلة الاربعاء وفجر الخميس، العمل على ازالة العوائق، أمام العديد من المركبات التي علقت، بالإضافة إلى تأمين وصول سائقيها وركابها إلى اماكن سكنهم وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

” الفرق الميدانية تعاملت مع تراكم الثلوج على طرق تزامناً مع الهطولات الكثيفة للثلوج مساء الاربعاء، ومنها طريق المطار. وطريق اربد – عمان حيث قامت الآليات المثبت على الطرق بالعمل بشكل فوري على ازالة العوائق لادامة الحركة المرورية على الطرق بالاضافة لتساقط بعض الأشجار على جوانب طرق”، الناطق الرسمي بإسم وزارة الأشغال العامَّة.

ونوهت، إلى أنَّ أبرز المعيقات التي واجهت كوادر الوزارة خلال الفترة الماضية تمثلت بخروج المواطنين من منازلهم إلى المناطق التي تشهد تراكمات كثيفة للثلوج للتنزه.

ولفتت، إلى أنَّ الكوادر الميدانية ستقوم بنثر الملح على الطرقات المتوقع أن تشهد تشكل للإنجماد وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية، تحسباً لحدوث الانزلاقات عليها وحفظا على السلامة العامة وديمومة الحركة المرورية.

وثمنت العبادي، جهود الكوادر الميدانية العاملة في الميدان لإزالة العوائق والتراكمات الثلجية على الطرق خلال الظروف الجوية الراهنة وعلى مدار 24 ساعة، مشيدة بجهود الشركاء العاملين في الميدان على التنسيق الدائم والمستمر مع الوزارة والتي تكللت بحل ومعالجة الملاحظات خلال الفترة الماضية بشكل فوري، وادامة الحركة المرورية على الطرق.

الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل ضمن خطة الطوارئ القصوى، وتستقبل الملاحظات والشكاوى من خلال تطبيق نظام بلاغات طوارئ وزارة الاشغال العامة والإسكان او من خلال ارقام غرف الطوارئ والمعلن عنها على منصات الوزارة والتي تعمل على مدار 24 ساعة على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012)