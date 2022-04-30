الأشغال تتعامل مع 54 بلاغًا خلال تأثر المملكة بالمنخفض الخماسيني

قالت مدير وحدة الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي بإسم وزارة الأشغال العامَّة والإسكان، المهندسة عروب العبادي، اليوم الأحد ، إنَّ غرف الطوارئ تعاملت منذ تأثر المملكة بالمنخفض الخماسيني مع 54 بلاغًا تمركز معظمها في جنوب المملكة.

وأكّدت العبادي، أنَّ كوادر الوزارة تعاملت بشكل فوري مع الملاحظات والبلاغات الواردة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ولفتت، إلى أنَّه يتم التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري خلال خطة الطوارئ التي تعمل بها الوزارة للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

وأشارت، إلى أنَّه تم خلال الفترة الماضية إغلاق مقاطع من الطريق الصحراوي بشكل مؤقت واحترازي، وذلك بسبب تشكل الغبار الذي أدى لتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت واحترازي، مشيرًة إلى أن جميع الطرق الخارجية ضمن الأختصاص سالكة باستثناء الطريق الصحراوي السالك بحذر بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية الناتج عن تشكل الغبار بين الحين والآخر.

وحول أبرز البلاغات التي تم التعامل معها تزامنًا مع إعلان خطة الطوارئ القصوى، أفادت العبادي، أنَّ كوادر مديرية أشغال العقبة تعاملت مع تجمع للرمال على طريق وادي عربة، وعلى طريق مطار القويرة، فيما تعاملت كوادر مديرية أشغال الكرك مع حادث انحراف شاحنة محملة بالأعلاف تسببت بإغلاق طريق جامعة مؤتة الرئيسي، حيث تم تفريغ الحمولة باستخدام اليات المديرية وسحب الشاحنة عن الطريق.

كما تعاملت الكوادر – بحسب العبادي – مع تساقط لوحات ارشادية على الطريق الصحراوي في جنوب المملكة نتيجة الريح النشطة التي شهدتها المنطقة، ومع انسكاب لزيوت على الطرق، وقامت بإزالة المخلفات الناتجة عن مخلفات حوادث سير.

وبينت العبادي، أنَّه وبتوجيهات من وزير الأشغال العامَّة والإسكان المهندس يحيى الكسبي تم تعزيز عدد الآليات في مناطق الجنوب وخصوصًا على الطرق ضمن اختصاص مديرية أشغال العقبة.

ودعت، المواطنين إلى أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية واتباع قواعد القيادة الامنة، والانتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وثمنت العبادي، جهود الكوادر الميدانية العاملة في الميدان لإزالة العوائق على الطرق خلال الظروف الجوية الراهنة وعلى مدار 24 ساعة، مشيدة بجهود الشركاء العاملين في الميدان على التنسيق الدائم والمستمر مع الوزارة والتي تكللت بحل ومعالجة الملاحظات خلال الفترة الماضية بشكل فوري.

الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت مساء أمس عن فتح غرف الطوارئ، وتستقبل الملاحظات والشكاوى من خلال تطبيق نظام بلاغات طوارئ وزارة الاشغال العامة والإسكان او من خلال ارقام غرف الطوارئ والمعلن عنها على منصات الوزارة والتي تعمل على مدار 24 ساعة على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتساب ) (0780377223)

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012)