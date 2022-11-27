الأشغال تتعامل مع 62 بلاغًا خلال الظروف الجوية الماضية

عمّان – تعاملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، خلال الظروف الجوية الماضية تزامنا مع اعلان خطة الطوارئ المتوسطة مع 62 بلاغًا.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الأحد، أن فرقها الميدانية العاملة في الميدان قامت وبشكل فوري باجراء اللازم ومعالجة البلاغات كافة، بالتنسيق مع الشركاء العاملين في الميدان.

وعن ابرز الملاحظات التي تم التعامل معها، بينت الوزارة أنه تم التعامل مساء الخميس، مع تجمع للأتربة والحجارة في لواء ذيبان بمحافظة مادبا على طريق الموجب – الكرك وطريق الهيدان، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، كما تم التعامل مع انسداد لعبارة لتصريف المياه في لواء الكورة التابع لمحافظة اربد، حيث قامت الكوادر الميدانية باجراء اللازم بشكل فوري.

كما تعاملت الفرق الميدانية – بحسب بيان الوزارة – مع تجمع للاتربة ادى لاغلاق عبارة لتصريف مياه الامطار، في عجلون إذ تم فتحها بشكل فوري والعمل على تصريف مياه الامطار، كما تم التعامل مع تجمع خفيف لمياه الامطار داخل نفق المنشية في لواء الموقر بالعاصمة، إذ تم اجراء اللازم بشكل فوري والعمل على تصريف مياه الامطار، بالإضافة التعامل بالتنسيق مع مديرية الأمن العام مع العوائق الناتجة عن حوادث سير وانسكاب زيوت من مركبات في العاصمة وجرش ومعان واربد.

وشددت الوزارة على أن البلاغات الواردة والملاحظات التي رصدتها الكوادر خلال الجولات الميدانية التي كانت تقوم بها بشكل دوري، تم معالجتها في حينه بشكل فوري بحسب الاصول بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما ساهم في ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمنت الوزارة، جهود الشركاء العاملين في الميدان على تنسيقهم الدائم والمستمر معها؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بحسب النهج الحكومي المتبع.