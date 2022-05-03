الأشغال تتعامل مع 68 بلاغًا خلال تأثر المملكة بالمنخفض الخماسيني

قالت مدير وحدة الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي بإسم وزارة الأشغال العامَّة والإسكان، المهندسة عروب العبادي، اليوم الثلاثاء، إنَّ غرف عمليات الوزارة تعاملت منذ تأثر المملكة بالمنخفض الخماسيني مع 68 بلاغًا تمركز معظمها في جنوب المملكة.

وأكّدت العبادي، أنَّ كوادر الوزارة العاملة في الميدان تعاملت بشكل فوري مع الملاحظات والبلاغات الواردة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضافت، أنَّه يتم التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري خلال الظروف الجوية السائدة؛ للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

وأشارت، إلى أنَّه تم خلال الفترة الماضية قطع حركة السير على طريق وادي عربة بالاتجاهين من منطقة بئر مذكور باتجاه العقبة ومن منطقة قطر وما بعد الجمرك بشكل مؤقت واحترازي؛ لتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار، وتم اعادة فتحها بعد التأكد من مأمونية الحركة المرورية عليها.

وحول أبرز البلاغات التي تم التعامل معها تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة والمرافقة للمنخفض الخماسيني، بينت العبادي، أنَّه تم التعامل مساء امس من خلال كوادر مديرية أشغال معان مع تجمع للرمال على طريق المدورة – بطن الغول، فيما تعاملت مساء اليوم كوادر أشغال العقبة مع تجمعات رملية على جسر احيمر و وعلى طريق وادي عربة – مويلح – غرندل، بشكل فوري، وتم إزالة التجمعات الرملية، بالاضافة للتعامل مع عدد من المخلفات الناتجة عن حوادث سير وانسكاب للزيوت على الطرق.

وبينت العبادي، أنَّه وبتوجيهات من وزير الأشغال العامَّة والإسكان المهندس يحيى الكسبي تم تعزيز عدد الآليات في مناطق الجنوب وخصوصًا وتثبيتها منذ صباح اليوم لمعالجة أي ملاحظة بشكل فوري.

وأشادت، بجهود كوادر الوزارة العاملة في الميدان خلال الظروف الجوية السائدة؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضمان ديمومة الخدمات المقدمة لهم، مثمنة جهود شركاء الوزارة على التعاون والتنسيق الدائم مع الوزارة خلال الظروف الجوية السائدة.