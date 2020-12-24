“الأشغال” تحذر من الضباب وتؤكد جاهزيتها

عمان- الغد- دعت وزارة الأشغال العامة و الإسكان المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الطرقات خلال الظروف الجوية الحالية وخصوصا في المناطق التي تشهد تشكل الضباب، حيث تشير التنبؤات الجوية إلى أن بعض المناطق ستشهد ضبابا كثيفاً.

واكد وزير الاشغال المهندس يحيى الكسبي خلال تفقده غرفة الطوارئ الرئيسية اليوم على جاهزية واستعداد الوزارة التام للتعامل مع كافة البلاغات والملاحظات الواردة اليها.

ويذكر ان الوزارة تعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة منذ يوم امس الابعاء تزامناً مع الظروف الجوية السائدة.

كما تدعو الإخوة المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال على غرف العمليات الموجودة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

أرقام غرف العمليات

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١

غرفة عمليات الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مادبا ٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات المفرق ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات الزرقاء ٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات لواء الرمثا ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤