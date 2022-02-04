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الجمعة, فبراير 4 2022
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الرسالة الملكية تشخّص متاعب القطاع العام وتضع اطارا عاما للحلول
البنك المركزي يحذر من عمليات احتيال تستخدم اسمه أو شعاره￼
إلى أي مدى يثير متحور أوميكرون “الشبحي” الجديد القلق؟￼
“الأشغال” تحذر من الظروف الجوية السائدة￼
يارا العمد آمنت بموهبتها ووجدت بفن الأورغامي طريقا يحقق شغفها
ما بين طريقتي الترفيه التقليدية والحديثة.. أيهما تمنح السعادة؟
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