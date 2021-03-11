“الأشغال” تحذر من الظروف الجوية السائدة

عمان-الغد-دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان،اليوم الخميس، المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال بغرف الطوارئ للابلاغ عن أية حالة طارئة او ملاحظة خلال الظروف الجوية السائدة.

واهابت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام، الاخوة المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والاودية واخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اثناء قيادة المركبات بسبب تدني الرؤية الافقية نتيجة الغبار في بعض المناطق.

وأكدت الوزارة جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة من خلال فرقها 94 الموزعة على مختلف محافظات المملكة مشيرة إلى أنها تجري جولات تفقدية وبشكل دوري على البؤر الساخنة وكافة مناطق المملكة.

وبينت الوزارة أنها تجري تنسيق دائم ومستمر مع شركائها في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي، و مديرية الامن العام ،ووزارة الادارة المحلية وامانة عمان، وإدارة الارصاد الجوية لضمان معالجة اي ملاحظة تصل بشكل فوري وبما يخدم مصلحة المواطن وحسب النهج الحكومي المتبع.

ويذكر أن الوزارة مستمرة بالعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة وتستقبل الشكاوى والملاحظات من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أو غرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليات ( واتساب ) ٠٧٨٠٣٧٧٢٢٣

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤