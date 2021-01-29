الأشغال تحذر من الظروف الجوية وتؤكد جاهزيتها

عمان- الغد- دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان المواطنين إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الطرقات والابتعاد عن مجاري السيول والاودية خلال الظروف الجوية الحالية التي تمر بها المملكة.

وأكدت الاشغال جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية الحالية من خلال فرقها 94 الميدانية والموزعة على كافة محافظات المملكة.

ويذكر أن الاشغال تعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة بـ 50% من كوادرها على مدار 24 ساعة وتستقبل الملاحظات والشكاوى من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أوغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال الأرقام التالية:

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤