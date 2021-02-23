“الأشغال” تحذر من الظروف الجوية وتدعو لتجنب مسار السيول

عمان – دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الطرقات والابتعاد عن مجاري السيول والاودية خلال الظروف الجوية السائدة في المملكة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية الراهنة، من خلال فرقها الميدانية والموزعة على جميع محافظات المملكة، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية تقوم بجولات دورية تفقدية على المناطق الساخنة والتي يمكن أن تشهد تشكلا للسيول والفيضانات، ومعالجة اي ملاحظة بشكل فوري.

يذكر أن الاشغال تعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة بـ 50 بالمئة من كوادرها على مدار 24 ساعة وتستقبل الملاحظات والشكاوى من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسة في الوزارة أوغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اعتماد أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال: غرفة العمليات الرئيسية065850111، وضابط ارتباط غرفة العمليات واتس اب0780377223، ومديرية أشغال العاصمة 0780377291، الكرك 0780377231، جرش0780377187 ، مادبا 0780377363 ، معان 0780377337، المفرق 0780377389، البلقاء 0780377413، الطفيلة 0780377160، عجلون 0780377324، الزرقاء 0780377125، العقبة 0780377351، اربد 0780377273، الرمثا 0780377388 ، والبترا 0780377154.