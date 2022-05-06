“الأشغال” و”الإدارة المحلية” تحذران من الظروف الجوية

حذّرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الجمعة، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرق في المناطق التي قد تشهد هطول زخات من المطر، تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

ودعت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية، واتباع قواعد القيادة الآمنة والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام.

وأكدت، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة؛ ومعالجة الملاحظات بمختلف محافظات المملكة، مشيرةً إلى أن كوادرها العاملة في الميدان تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية؛ لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبينت الوزارة، أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوهت، إلى أنه سيتم قطع الحركة المرورية في أي طريق بحال تدني مدى الرؤية الأفقية عليه حفاظًا على سلامة المواطنين سالكي الطرق بشكل احترازي ومؤقت في حال استدعت الحاجة لذلك، حسب تقييم كوادرها العاملة في الميدان بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الأمن العام.

كما دعت وزارة الإدارة المحلية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف مناطق المملكة إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب احتمالية هطول أمطار الجمعة قد تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق نظراً للحالة الجوية التي تمر بها المملكة حالياً.

وأكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية بأن الوزارة تتابع أولاً بأول تطوّرات للحالة الجوية، لافتاً إلى أهمية أن تتابع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية كذلك الأحوال الجوية في مناطقها، وأن تكون جاهزة للتعامل مع أي أحداث أو ظروف طارئة.

وطلب من المواطنين الذين يقطنون قرب المناطق المنحدرة ومجاري الأودية أخذ الحيطة والحذر في هذه الظروف، حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم.

كما أكد مهيدات على أهمية أن تتواصل البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية مع بعضها البعض لمعالجة أي أحداث طارئة، إلى جانب التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والامكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق الحالة الجوية والتطورات المصاحبة لها.