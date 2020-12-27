الأشغال: تحويلات جزئية لأعمال فواصل التمدد على الصحراوي

عمان- الغد- جهزت وزارة الأشغال العامة والإسكان، صباح اليوم الأحد، التحويلات الجزئية لأعمال فواصل التمدد على الصحراوي، وذلك بالتنسيق مع إدارة السير – الأمن العام .

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه التحويلات مؤقتة ولمدد قصيرة قد لا تتجاوز الساعات في بعض الأحيان وحسب طبيعة الأعمال المنفذة.

وبينت الأشغال للسائقين مرتادي الطريق الصحراوي أنه يتم عمل تحويلات جزئية لكلا الاتجاهين في المناطق الواقعة عند مدينة الحجاج، وذلك لغايات صيانة فواصل التمدد الخاصة بالجسر.

وأضافت الوزارة أنه تم تجهيز التحويلة بكافة عناصر السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية وفصل منطقة السير بالحواجز الخرسانية.