“الأشغال”: تحويلات مرورية على طريق اتوستراد عمان – الزرقاء

عمان – الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية عن البدء بإجراء تحويلات مرورية على طريق اوستراد عمان – الزرقاء الواصل بين العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء وذلك ضمن الحزمة الثانية من مشروع الباص سريع التردد، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 27 من الشهر الحالي.

وبينت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، اليوم السبت، أنه سيتم تحويل السير القادم من “عمان باتجاه الزرقاء ” إلى مسارب الباص سريع التردد المنشأة حديثاً لتبدأ من “نفق حي المزارع وبطول (1) كيلومتر لتنتهي إلى ما بعد مخابز جواد”.

وأكدت الوزارة أن التحويلة المرورية مجهزة بكافة عناصر السلامة والاشارات الارشادية والتحذيرية اللازمة، داعية جميع مستخدمي الطريق التقيد بأسس القيادة الآمنة والاشارات التحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر ادارة السير المركزية.