عمان- احالت وزارة الأشغال العامة والإسكان عطاءات خاصة بكفاءة استخدام الطاقة للمباني الحكومية والمطروحة من خلال دائرة العطاءات الحكومية، على ثلاثة مقاولين أردنيين مصنفين لدى الدائرة.

وقال مديرها المهندس محمود خليفات، في بيان صحفي اليوم الاربعاء،: إن القيمة الإجمالية للعطاءات بلغت 13 مليون دينار، وهي ممولة بموجب قرض تمويل برنامج كفاءة الطاقة في المباني الحكومية من بنك الإعمار الألماني بقيمة 15مليون يورو مع مساهمة الحكومة بــ 5ر1 مليون يورو، بحسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني، ومن ضمنها العطاء الخاص بالمشروع الريادي لتنفيذ كفاءة الطاقة في خمسة مباني حكومية بكلفة بلغت 4 ملايين دينار.

وتشمل الأعمال على أكثر من 280 مبنى موزعة على كافة محافظات المملكة من ضمنها 210 مدارس حكومية، و44 مستشفى ومركزا صحيا و21 مبنى تابعا لوزارة الأشغال العامة والإسكان إضافة إلى مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وبين أن هذا النوع من العطاءات يهدف إلى تخفيض كلفة استهلاك الطاقة بما لا يقل عن 15 بالمئة في المباني، وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال انشاء خلايا كهروضوئية واستبدال وحدات الإنارة إلى وحدات إنارة (LED).

ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع للحزم الثلاث مع نهاية شهر تموز للعام 2021.-(بترا)