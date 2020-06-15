“الأشغال” تحيل مشاريع إنشاء مدارس جديدة بكلفة تتجاوز 11 مليون دولار

عمان -الغد– أحالت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع إنشاء أبنية مدرسية جديدة ضمن الحزمة الثانية من المرحلة الثالثة لمشروع مدارس الإقتصاد المعرفي، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بهدف تحسين جودة التعليم وزيادة فرص الطلبة في التعلم ضمن بيئة تعليمية آمنة تواكب عصر الاقتصاد المعرفي.

تتوزع المدارس الجديدة على محافظات المملكة المختلفة وتم اختيار مواقع المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بناء على معايير عدة من أهمها حاجة المنطقة والتوزيع السكاني فيها وحولها ومساحة قطعة الارض و سهولة الوصول اليها وتوفر خدمات البنى التحتية وطوبوغرافية الموقع وغيرها من العوامل.

ويأتي ذلك لدعم جهود وزارة التربية والتعليم من خلال بناء مدارس حكومية جديدة في الأردن مُهيأة تماماً لخدمة عملية التعليم والتعلم من خلال توفير أحدث البنى التحتية المدرسية الموضوعة على أسس تربوية بحيث توفر أفضل الخدمات لجميع أطراف العملية التربوية من طلبة ومعلمين ومديرين وأهالي ومجتمع محلي.

وقد تم تصميم المدارس وفق احدث المواصفات والمقاييس الهندسية والمتطلبات والمعايير التربيويه بهذا الخصوص، وبمعايير تراعي السلامة العامة والامور البيئية، وتأمين وصول ذوي الاحتياجات الخاصة لجميع المرافق وتوفير مصعد في كل مدرسة، وكذلك تم توفير حضانات لاطفال العاملين بالمدرسة، وكما تحتوي المدارس على جناح للمجتمع المحلي يتكون من قاعة متعددة الاغراض ومكتبة و مختبر حاسوب مجهز باحدث الاجهزة.

وتتميز مدارس الاقتصاد المعرفي بتصميم داخلي يراعي المرونة بالحركة و مساحات للعمل الجماعي و اماكن للتخطيط لإنشاء بيئة مدرسية تفاعلية آمنة و صحية، إضافة الى ساحات للنشاطات وساحات الاصطفاف والمظلات والملاعب الرياضية واماكن مواقف السيارات ومناطق خضراء.