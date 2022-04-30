الأشغال: تدني مدى الرؤية الأفقية في جميع الطرق الخارجية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، تفعيل غرفة الطوارئ المركزية وغرف الطوارئ التابعة لها في مختلف محافظات المملكة، تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة والظروف الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة والمزودة بالمعدات والآليات اللازمة، مشيرة إلى أنه تم التعميم على المديريات والمكاتب التابعة لها لإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

وحول حالة الطرق في المملكة، بينت، أن جميع الطرق الخارجية ضمن الاختصاص وخصوصا الطريق الصحراوي والطرق شرق المملكة تشهد تدنيا لمدى الرؤية الأفقية وسالكة بحذر بسبب تشكل الغبار الناتج عن الرياح النشطة.

ونوهت إلى أنه يتم إغلاق مقاطع من الطرق التي تشهد تدنيا لمدى الرؤية الأفقية بشكل جزئي ومؤقت في حال تطلب الأمر ذلك، حسب تقييم الشركاء في مديرية الأمن العام بالتنسيق مع الوزارة؛ حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق.

وجددت الوزارة تحذيرها، للمواطنين سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار، الناتج عن الرياح النشطة المرافقة للمنخفض الخماسيني المؤثر على المملكة وخصوصًا الطريق الصحراوي والطرق شرق المملكة.

وأهابت، بالمواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية واتباع قواعد القيادة الآمنة، والانتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتساب) (0780377223).

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111).

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187).

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366) .

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273).

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291).

غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا (0780377012).