“الأشغال” تستضيف اجتماعاً لمتابعة مخرجات زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى بغداد



عمان- الغد- في إطار متابعة اللقاءات التي أجراها وزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس يحيى الكسبي خلال زيارته الأخيرة إلى العراق الشقيق، عقد في مقر الوزارة اليوم اجتماعاً هاماً ضم إلى جانب الوزير الكسبي رئيس إتحاد المقاولين العرب نقيب المقاولين العراقيين المهندس علي السنافي، ونقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب.

وجرى خلال الإجتماع بحث آلية متابعة مخرجات الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد اقتصادي اردني الى العراق، والتي جاءت بدورها لمتابعة الزيارة الهامة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للعاصمة الشقيقة.

الكسبي لفت إلى أهمية الزيارة التي قام بها إلى بغداد، وما نجم عنها من مذكرات تفاهم واتفاقيات، مشيداً بتجاوب الاشقاء العراقيين وحرصهم على تسهيل الاجراءات امام المستثمر الاردني.

وقال الكسبي أنه وعلى الرغم من جائحة كورونا وما فرضته من قيود على اللقاءات والاجتماعات وتحديد الأعداد إلا أن الوزارة حريصة على استمرار التواصل وعقد اللقاءات وفق اوامر الدفاع والبروتوكول الصحي المعتمد وما تفرضه جائحة كورونا من شروط وقاية وسلامة عامة وفِي الأيام القادمة سندعي مجموعة من الشركاء لغايات اطلاعهم على مجريات وتفاصيل الزيارة الى بغداد.

ومن جهته ثمن النقيب العراقي دور وزارة الأشغال العامة والإسكان ممثلة بوزيرها بصفته راعي لقطاع الإنشاءات في الأردن، مؤكداً الحرص المتبادل لزيادة وتطوير التشاركية والتعاون في مجال الاستثمار.

واكد السنافي حرص العراق على تطوير العلاقات المشتركة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، واستقطاب المستثمر والمقاول الأردني بشكل يعكس العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتحدث نقيب المقاولين الأردنيين عن أهمية هذا اللقاء واهمية الزيارة الأخيرة الى بغداد، مثمناً الجهود الحكومية في هذا المجال والذي تكلل بمناقشة كافة الامور التي تشكل عائق امام مشاركة المقاول الاردني في المشاريع العراقية.

وتناول الحضور عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تذليل العقبات.

وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس نقابة المقاولين الأردنيين وممثلين عن هيئة المكاتب الهندسية، وجمعية مستثمري قطاع الإسكان ، بالاضافة الى امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان بالوكالة ومدير عام العطاءات الحكومية ومدير عام مؤسسةالاسكان والتطوير الحضري ومجموعة من المدراء المعنيين في الوزارة .