الأشغال تستكمل إعادة تأهيل طريق الكرك – القطرانة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الامن العام عن البدء باستكمال اعمال مشروع إعادة تحسين وتأهيل طبقات الرصف لطريق الكرك – القطرانة الجزء الأول، إعتبارًا من صباح الخميس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم اجراء تحويلات مرورية على الطريق في منطقة العمل، للمنطقة من نقطة الدوريات الخارجية (اللجون) باتجاه جسر القطرانة (من المحطة 200+16 الى المحطة 500+7) ضمن اعمال تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الكرك – القطرانة (الجزء الأول) اعتبارا من صباح يوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن حركة السير القادمة من جسر القطرانة باتجاه الكرك ستبقى كما هي, فيما سيتم تحويل حركة السير القادم من الكرك باتجاه القطرانه الى طريق الكرك القديم للقادمين من الكرك الى القطرانة.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعيًة المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.

وشددت، على أن المشروع يحظى بمتابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، وسيتم بناء على إيعاز منه لاهمية الطريق الحيوية تزويده بنسب الانجاز فيه بشكل دوري وسير الأعمال فيه وأي عائق يواجه سير العمل فيه؛ لحله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشكل فوري.

ونوهت الوزارة، الى ان عطاء اعادة تأهيل و صيانة جزء من طريق (القطرانة – الكرك) بطول إجمالي 16 كم تقريبا و بالاتجاهين, بعرض 10 متر لكل إتجاه, بداية من جسر القطرانة على الطريق الصحراوي و لغاية النقطة الامنية.

يشار إلى أن المشروع ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية.