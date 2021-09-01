“الأشغال” تستكمل 21 مشروعا مدرسيا و 166 قيد التنفيذ

عمان-الغد- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال العام الحالي، 21 مشروعا لإنشاء مدارس واضافات صفية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من انشاء 18 مدرسة متكاملة في جميع محافظات المملكة، بمساحة اجمالية بلغت نحو 52 ألف متر مربع، فيما انهت انشاء 3 مشاريع إضافات صفية بمساحة اجمالية بلغت نحو 5 آلاف متر مربع ضمن أعلى المعايير الهندسية العالمية المتبعة بما يساهم بتقديم افضل بيئة تدريسية للطلبة.

وبينت الوزارة، أن العمل جارٍ على الاشراف ومتابعة تنفيذ 166 مشروعا في القطاع التربوي بمساحة اجمالية بلغت 122 ألف متر مربع توزعت بواقع 55 مدرسة متكاملة بمساحة تقريبية بلغت 99 ألف متر مربع، و52 اضافة صفية بمساحة تقريبية 13 ألف متر مربع، و11 رياض أطفال بمساحة تقريبية 4 آلاف متر مربع، و48 منشأة رياضية بمساحة تقريبية 6 آلاف متر مربع.

وثمنت الوزارة، جهود شركائها وكوادرها والمقاولين والاستشاريين والتي تكللت بإنشاء المدارس، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.

يشار إلى أن المشاريع التربوية كافة ممولة من جهات تمويلية متعددة ويكمن دور الوزارة في تنفيذ ومتابعة انشاء المدارس لصالح وزارة التربية والتعليم.

– -(بترا