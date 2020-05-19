آخر الأخبارالغد الاردني

“الأشغال” تسدد كافة المستحقات المالية للمقاولين لدى الوزارة المستوفية لشروط ومراحل الصرف

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عبدالله الربيحات

عمان-سددت وزارة الأشغال العامة والإسكان ٦.٧٥ مليون دينار للمقاولين والمكاتب الاشرافية، و تمثل هذه الدفعة كافة المستحقات المالية للمقاولين لدى الوزارة المستوفية لشروط ومراحل الصرف، حيث كانت الوزارة قد سددت قبل أقل من شهر مطالبات مماثلة بلغت قيمتها نحو ١٠ مليون دينار.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش أن الوزارة حرصت خلال الشهرين الماضيين على صرف مستحقات المقاولين أولاً بأول بهدف ضخ السيولة اللازمة في هذا القطاع كواحدة من الخطوات التحفيزية الهادفة إلى الحد من آثار أزمة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية. 

وتوقع العموش أن تسهم هذه الخطوة في تحريك قطاع الإنشاءات والقطاعات المرتبطة به والحفاظ على الوظائف التي يوفرها القطاع، مشيراً إلى أنه بعد هذه الدفعة لا يوجد اية متأخرات مالية لأي مقاول سواء كان لمكاتب الإشراف أو المقاولين أو لمشاريع اللامركزية.
abdallah.alrbeihat@alghad.jo

مقالات ذات صلة

الرزاز في ليلة القدر: ندعو الله أن نعود إلى حياتنا اليومية ومساجدنا في أقرب وقت

منذ 33 دقيقة

النجداوي يؤدّي اليمين القانونية مفوضا في هيئة تنظيم قطاع الطاقة

منذ 60 دقيقة

الضمان: شمول مشروط للمدارس الثانوية في القطاع الخاص ببرنامج تضامن 1

منذ ساعة واحدة

الصفدي: حل الدولتين هو السبيل للسلام الشامل والدائم بالمنطقة

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock