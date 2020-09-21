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“الأشغال” تطلق خطتها لطوارئ الشتاء

منذ ساعتين
مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان في عمان- (أرشيفية)

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عمان- شرعت وزارة الأشغال العامة والإسكان بوضع خطة طوارئ شاملة للتعامل مع الظروف والتطورات الجوية خلال فصل الشتاء المقبل بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الأزمات والمجلس الأعلى للدفاع المدني والمؤسسات الرسمية والأهلية المعنية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الإثنين أنها شرعت بفتح وتنظيف عبارات المياه ومجاري السيول والأودية، كما تم العمل على مراجعة نتائج خطة الطوارئ للعام الماضي وتحليلها لتحديد البؤر الساخنة ومعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة.
وقامت الوزارة بتحديد جميع مواقع العبارات على نظام (GIS ) الخاص بغرفة الطوارئ والذي يبين حالتها من خلال تغير لونها على النظام وذلك حسب المعلومات الواردة من الموقع.
كما تم تحديث وتطوير غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وتزويدها بأجهزة اتصال حديثة، كما تم ربط كاميرات مراقبة طريق المطار كمرحلة أولية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وما زال التنسيق مستمر مع مديرية الأمن العام لربط باقي الطرق الرئيسية في المملكة.
وزودت الوزارة كافة مدراء الأشغال ومدراء المكاتب بأجهزة اتصال لاسلكية لتسهيل تمرير المعلومة بين كافة الكوادر في الموقع، كما تم تحديث تطبيق بلاغات طوارئ على الهواتف الذكية لزيادة التفاعل مع المواطنين وتسريع الاستجابة للبلاغات الواردة.
وشملت الاستعدادات تجهيز 94 فريقا ميدانيا في مختلف المناطق، تساندهم نحو 400 آلية من بينها كاسحات ثلوج إضافية، كما تم التنسيق المسبق مع نقابة المقاولين ومقاولي مشاريع الوزارة قيد التنفيذ لرفد الوزارة بأي آليات أو معدات وكوادر إذا لزم الأمر.

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