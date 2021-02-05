الأشغال: تعاملنا مع 432 بلاغا مرتبطا بالحالة الجوية

عمان-الغد- أكدت وزارة الاشغال العامة والاسكان أن كوادرها العاملة في الميدان تمكنت من التعامل مع 432 بلاغا تلقتها غرف العمليات في مختلف مناطق المملكة خلال الظروف الجوية التي مرت بها البلاد في الساعات الـ 48 الماضية مشيرة الى ان جميع الطرق في المملكة سالكة.

وبينت الوزارة أن معظم البلاغات كانت ملاحظات بسيطة، وبعضها ضمن اختصاص جهات اخرى، حيث كان يتم التنسيق أولا بأول مع الأجهزة المعنية، فيما تنوعت تلك البلاغات بين الإبلاغ عن ارتفاع منسوب المياه في بعض الجسور والانفاق والعبارات، أو انجراف اتربة او غلق بعض العبارات ومناهل التصريف وحدوث تجمعات مياه.

وقالت الوزارة إن أبرز تلك البلاغات كان سيول وانجرافات في وادي عربة وقاع السعيدين ومنطقة دبة حانوت و الحسينية و بطن الغول، وانجراف اتربة في طريق العينا –الطفيلة مما تسبب باغلاق الطريق بشكل مؤقت، إضافة الى سيول وتجمعات لمياه الامطار على طريق بغداد الدولي، حيث تم إغلاقه ووضع الاشارات المرورية والتحذيرية.

كما تضمنت تلك البلاغات، ارتفاع لمنسوب مياه الامطار في نفق حوشا بمحافظة المفرق،وفي نفق الباسلية على الطريق الصحراوي، وسيول وارتفاع لمنسوب مياة الامطار في كل من: عباراة اللوزي/الازرق، طريق الجريبا، الهاشمية، الضليل، الطريق الملوكي في الطيبة ووادي موسى ، طريق مسعودة/دلاغة.

إضافة الى تجمعات مياه وانجراف أتربة وحجارة على الطريق الساحلي للبحر الميت .

وتؤكد الوزارة إن فرقها الميدانية تعاملت مع تلك البلاغات بالسرعة القصوى، وانجزت المهام المطلوبة بكل مهنية واحتراف.

وشاركت الكوادر الفنية للوزارة والياتها بعملية اسالة سد الوالة، التي تمت بشكل مثالي وبتنسيق عالي بين جميع الجهات اصحاب العلاقة .

ودعت الاشغال المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والاودية.

وتؤكد الاشغال إلى أنها تعمل وبشكل دوري ومستمر ومكثف على صيانة وتنظيف الأنفاق والعبارات ولكن عند حصول ارتفاع بمنسوب المياه جراء الأمطار يتم الاغلاق احترازيا في بعض المواقع.

يذكر أن الاشغال مستمرة بالعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة وتستقبل الشكاوى من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال غرف عمليتها على الارقام التالية:

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤