الأشغال تعلن أرقام غُرف العمليات ضمن خطتها لطوارئ الشتاء

عمان- الغد- أعلنت وزارة الأشغال عن أرقام غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة و غرف العمليات في مختلف المحافظات استعدادا موسم الشتاء، وذلك ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها الوزارة لهذه الغاية والتي تضمنت تحديث غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وتزويدها بأجهزة اتصال حديثة، وتجهيز 14 غرفة عمليات في مديريات الأشغال في المحافظات بالإضافة إلى غرفة عمليات جديدة في لواء الرمثا ولواء البتراء وربطها جميعها بغرفة العمليات الرئيسية في مركز الوزارة.

وأعدت الوزارة برنامج بلاغات طوارئ الأشغال لزيادة التفاعل مع المواطنين وسرعة الاستجابة، لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي حادث عبر الهواتف الذكية بإرسال صورة أو مقطع صوتي أو مقطع فيديو عن الحادث، حيث تم ربط البرنامج بنظام (جي آي أس)، الذي يحدد الإحداثيات بدقة عالية لتسهيل الوصول إليه والتعامل مع الحالة حسب الحاجة.

أرقام الاتصال بغرفة عمليات الوزارة :- 5850111/06 قفز الي 5829631/06 فاكس

0780377223 (واتس اب) ، البريد الإلكتروني : [email protected]

[email protected]

وتاليا أرقام الهواتف في كل محافظة:

محافظة الكـــرك 0780377033 ، محافظة البلقاء 0780377413، محافظة جـرش0780377187، محافظة الطفيلة 0780377160 ، محافظة مأدبـا 0780377366، محافظة عجلون 0780377324، محافظة معان 0780377338، محافظة الزرقاء 0780377125، محافظة المفرق 0780377389، محافظة العقبة 0780377351، محافظة اربد 0780377276، محافظة العاصمة 0780377291، لواء الرمثا 0780377259 ، لواء البتراء 0780377398.