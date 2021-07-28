“الأشغال” تعلن إغلاق طريق الماسورة-دير علا لإعادة تعبيده

عمّان-الغد- أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع إدارة السير المركزية عن إغلاق طريق الماسورة – العارضة – دير علا، التابع لمحافظة البلقاء، اعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 28 من تموز الحالي، وحتى 3 من اب المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، أن الاغلاق يهدف لتسهيل حركة الآليات التي تعمل على إعادة تعبيد الطريق؛ نظراً لطبيعة تضاريس الطريق الصعبة، وحماية لسالكي الطريق.

ودعت الوزارة الاخوة المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة، والالتزام بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان، وتعليمات كوادر إدارة السير المركزية.