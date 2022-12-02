الأشغال تعلن البدء بأعمال المرحلة الثالثة من صيانة جسور في البلقاء

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بأعمال المرحلة الثالثة لتنفيذ الصيانة اللازمة لعدد من الجسور في محافظة البلقاء، اعتباراً من صباح يوم غد السبت.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الجمعة، إن الأعمال بالمرحلة تشمل الجسر الواقع على تقاطع طريق العارضة مع طريق السلط الدائري بالاضافه الى الجسور الواقعه على طريق السلط الدائري.

وأضافت الوزارة، أن الأعمال بالمشروع تشمل تنفيذ أعمال إزالة فواصل التمدد القائمة على الجسر واستبدالها بفواصل تمدد جديدة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالمياً.

وأشارت إلى أنه، سيتم اغلاق السير على الجسور المذكوره اعلاه بشكل جزئي ومؤقت، إذ سيتم بدء العمل بالمسرب الايمن ومن ثم الانتقال إلى الايسر.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.وعلى سالكي الطريق اتباع الاشارات الارشادية والتحذيرية الموجودة في الموقع.

ونوهت الوزارة، إلى أن العطاء الخاص بصيانة فواصل التمدد على الطريق يشمل ثمانية مواقع للجسور ضمن محافظة البلقاء، تم الانتهاء من جسر اعمال صيانة جسر الكمالية وجسر ام النعاج سابقًا، وسيتم الإنتهاء من الجسور الاخرى تباعًا خلال الفترة المقبلة،موضحًة أنه تم تقسيم العمل بالمشروع لغايات ضمان ديمومة العمل بالمشروع ووفق الاولويات.