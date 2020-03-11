الأشغال تعلن الطوارىء القصوى الخميس

عمان- الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان حالة الطوارئ القصوى اعتبار من صباح يوم غد الخميس للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام الثلاث المقبلة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية، الذي بدأت الوزارة العمل به منذ عدة أشهر.

وأكدت الوزارة جاهزيتها و استعدادها التام للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، واستقبال ملاحظات المواطنين والتعامل معها من خلال فرقها الميدانية في مختلف مناطق المملكة وعلى مدار الساعة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية وأخذ التحذيرات الصادرة على محمل الجد و تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وكانت الوزارة قد استبقت فصل الشتاء بخطة طوارئ متكاملة تضمنت إنشاء غرف عمليات في مختلف مديريات الأشغال وعمل الصيانة اللازمة للأودية ومجاري السيول و العبارات، و تأمين الآليات التي قد تلزم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.

أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال : غرفة الطوارئ الرئيسية 0780300633 / قفز آلي 065862589/ فاكس 065829631، اشغال العاصمة 0780377291، اشغال إربد 0780377276، أشغال البلقاء 0780377413، أشغال الزرقاء 0780377125، أشغال الطفيلة 0780377160، أشغال العقبة 0780377351، أشغال الكرك 0780377147، أشغال المفرق 0780377389، أشغال جرش 0780377187، أشغال عجلون 0780377324، أشغال مأدبا 0780377366، أشغال معان 0780377338، أشغال إقليم البتراء 0780377398.