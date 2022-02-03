“الأشغال” تعلن العمل في خطة الطوارئ المتوسطة يوم الجمعة

عمان-الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم الجمعة تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وعممت الوزارة على مديرياتها ومكاتبها في مختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

ودعت الأشغال المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية بما فيها منطقة البحر الميت، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية في معظم مناطق المملكة بسبب تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة احتمالية تشكل الغبار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية، والهطولات الكثيفة للأمطار.