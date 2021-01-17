الأشغال تعلن حالة الطوارىء المتوسطة

عمان- الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الأحد تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة وعلى مدار 24 ساعة.

وأوعز وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي إلى المعنيين في الوزارة للتنسيق مع الشركاء لغاية متابعة ورصد كافة الملاحظات والبقاء على أهبة الاستعداد مؤكداً حرص الاشغال على التعامل مع كافة الملاحظات الواردة لها والتعامل معها بشكل فوري.

وتهيب وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى الاخوة المواطنين أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، خلال الظروف الجوية السائدة التي تؤثر على المملكة مشيرةً إلى جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.

ودعت الاشغال إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أية حالة طارئة او ملاحظة وذلك من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أوغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية وتالياً ارقام غرف الطوارئ:

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤