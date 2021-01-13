“الأشغال” تعلن عن حالة الطوارىء المتوسطة.. وتؤكد جاهزيتها

عمان- الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم الخميس للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.

وتؤكد الاشغال جاهزية كوادرها وفرقها الموزعة على كافة محافظات المملكة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة مشيرةً إلى امكانية رفع خطة الطوارئ المتوسطة إلى القصوى وذلك حسب تطورات الحالة الجوية والمعلومات التي ترد من قبل ادارة الارصاد العامة.

وتدعو الاشغال الاخوة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.

أرقام غرف العمليات

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١

غرفة عمليات الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مادبا ٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات المفرق ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات الزرقاء ٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات لواء الرمثا ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤