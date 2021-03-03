الأشغال: تعليق الدوام في مركز الوزارة ومديريتي أشغال مأدبا وعجلون غدا

عمان- الغد-اعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تعليق دوام الموظفين في مركز الوزارة ومديريتي اشغال مادبا وعجلون يوم غد الخميس، وذلك بعد تسجيل إصابات بفايروس كورونا المستجد بين الموظفين باستثناء من تتطلب طبيعة عمله الحضور الى العمل شريطة عدم إصابته بالفرويس.

وقامت الوزارة بحصر الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم، وموظفي الخدمات المساندة والعاملين في شركة خدمات النظافة وموظفي الأمن والحماية ومرتبات الأمن العام الملحقين في الوزارة، والمراجعين لإجراء ما يلزم.

واشارت الوزارة الى انه بناء على طلبها قامت فرق التقصي الوبائي بسحب عينات عشوائية من الموظفين في مركز الوزارة والمديريات المذكورة وتبين اصابة عددا منهم بالفيروس.

وسيتم خلال فترة تعليق الدوام مواصلة تعقيم مبنى الوزارة والساحات الخارجية من قبل كوادر الدفاع المدني المختصة بالاضافة الى مديريات عجلون ومأدبا.

وبينت أن الدوام سيعود بالشكل الطبيعي يوم الاحد لافتة إلى أن التعليق ليوم الخميس فقط.

والجدير بالذكر أن وزارة الأشغال كانت تتبع إجراءات وقائية صارمة في المركز والمديريات التابعة لها خلال الفترة الماضية واعتمدت نظام النافذة الواحدة لتقديم الخدمة للمراجعين، حيث كانت تجري فحص الحرارة وتسجيل البيانات الشخصية لكل من يدخل مركز الوزارة، ومنعت تجمع الموظفين او تزاورهم في المكاتب، وشددت الرقابة على الالتزام بالضوابط الوقائية وأهمها ارتداء الكمامة.