الأشغال: تعليق الدوام في مركز الوزارة يوم غد الأحد

عمان-الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان تعليق الدوام في مركز الوزارة ليوم غد الأحد بعد تسجيل إصابات بفايروس كورونا المستجد بين موظفين الوزارة باستثناء من تتطلب طبيعة عمله عكس ذلك شريطة عدم إصابته.

وقامت الوزارة بحصر الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم، وموظفي الخدمات المساندة والعاملين في شركة خدمات النظافة وموظفي الأمن والحماية ومرتبات الأمن العام الملحقين في الوزارة، والمراجعين لإجراء ما يلزم.

وكانت فرق التقصي الوبائي قد قامت يوم الخميس ،وبناء على طلب الوزارة بسحب عينات عشوائية من 200 موظفا.

وسيتم خلال فترة تعليق الدوام مواصلة تعقيم مبنى الوزارة والساحات الخارجية من قبل كوادر الدفاع المدني المختصة.

وتشير الوزارة إلى أن الدوام سيعود بالشكل الطبيعي يوم بعد غد الاثنين لافتة إلى أن التعليق ليوم الأحد فقط.

والجدير بالذكر أن وزارة الأشغال كانت تتبع إجراءات وقائية صارمة خلال الفترة الماضية واعتمدت نظام النافذة الواحدة لتقديم الخدمة للمراجعين، حيث كانت تجري فحص الحرارة وتسجيل البيانات الشخصية لكل من يدخل مركز الوزارة، ومنعت تجمع الموظفين او تزاورهم في المكاتب، وشددت الرقابة على الالتزام بالضوابط الوقائية وأهمها ارتداء الكمامة.