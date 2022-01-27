الأشغال تعيد فتح عدد من الطرق – تفاصيل

أعادت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الخميس، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فتح طريق النقب السالك حاليا بحذر شديد أمام حركة المركبات وطريق سوف-ساكب – عجلون، وطريق اربد-عمان، مؤكدة أن العمل جار على فتح الطرق التي أغلقت احترازيا بسبب التراكمات الكثيفة للثلوج.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن آلياتها باشرت العمل بشكل فوري على ازالة التراكمات الثلجية وإعادة فتح الطرق المغلقة، مشيرة إلى أن جميع الطرق المؤدية للمستشفيات سالكة ولم يتم اغلاقها.

وبينت أن بعض الطرق تم اغلاقها احترازيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كي لا تتسبب المركبات بإعاقة عمل الآليات العاملة في الميدان لازالة العوائق عليها.

وبينت أن الطرق المغلقة ضمن اختصاص الوزارة حتى الساعة 9:00 صباحا، هي طريق دبة حانوت -ابو اللسن – مثلث المريغة (طريق النقب القديم ) بسبب الثلوج، والطريق من مثلث الراجف (الطريق الملوكي ) إلى مثلث النقب بسبب الثلوج، وشمال طريق إربد – عجلون مغلق بسبب الثلوج، وطريق غرندل – شريف الجنوب مغلق بسبب الثلوج.

وأكدت الوزارة أن كوادرها ستستمر في العمل بالميدان لفتح الطرق المغلقة، وإدامة الحركة المرورية على الطرق.

ولفتت إلى أنه سيتم نثر الملح على الطرقات ضمن اختصاصها كافة في حال تطلب الامر ذلك، واستنادا للمعلومات الواردة من إدارة الارصاد الجوية، لضمان عدم حدوث اي انزلاقات على الطرق.

وأشارت إلى أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع، مبينة أن عدد الملاحظات والبلاغات التي وردت غرفة الطوارئ المركزية وغرف الطوارئ في المديريات بلغ حوالي 215 ملاحظة تمركزت حول اغلاقات بسبب الهطولات الكثيفة للثلوج وارتفاع لمنسوب المياه والعمل جار على حلها بالكامل.

وثمنت، جهود الكوادر الميدانية العاملة في الميدان لإزالة العوائق والتراكمات الثلجية على الطرق، مشيدة بجهود الشركاء العاملين في الميدان على التنسيق الدائم والمستمر مع الوزارة لحل الملاحظات الواردة بشكل فوري.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى عدم استخدام المركبات وركنها على جوانب الطرق خلال الظروف الجوية السائدة خصوصا في المناطق التي تشهد تراكمات للثلوج، إلا للضرورة القصوى؛ كي لا تتسبب بإعاقة عمل الآليات والكوادر العاملة في الميدان لفتح الطرق وإزالة التراكمات الثلجية المتوقع تساقطها على الطرق.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين توخي اقصى درجات الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، مشيرة إلى أن الكوادر الميدانية العاملة في الميدان باشرت منذ صباح اليوم بإجراء جولات ميدانية تفقدية وتم تثبيت الآليات في المناطق الأكثر عرضة للتأثر بالمنخفض الجوي لمعالجة أية ملاحظة وإزالة التراكمات بشكل فوري.

يشار إلى أن الوزارة أعلنت العمل ضمن خطة الطوارئ القصوى اعتبارا من صباح أمس الاربعاء، وتستقبل الملاحظات والشكاوى من خلال تطبيق نظام بلاغات طوارئ وزارة الاشغال العامة والإسكان أو من خلال ارقام غرف الطوارئ والمعلن عنها على منصات الوزارة والتي تعمل على مدار 24 ساعة متمثلة بضابط ارتباط غرفة العمليات ( واتساب ) 0780377223 ، وطوارئ الوزارة غرف العمليات الرئيسية 065850111، غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك 0780377231، أشغال جرش 0780377187، أشغال مأدبا 0780377366، أشغال معان 0780377338، أشغال المفرق 0780377389، أشغال البلقاء 0780377413، أشغال الطفيلة 0780377435، أشغال عجلون 0780377324، أشغال الزرقاء 0780377125، أشغال العقبة 0780377351، أشغال إربد 0780377273، أشغال الرمثا 0780377394، أشغال العاصمة 0780377291، أشغال البتراء 0780377012 .