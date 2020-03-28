“الأشغال”: تفجر الينابيع سبب انهيار طريق العدسية (فيديو وصور)

عمان- تفقد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش اليوم السبت بحضور لجنة الانزلاقات في مجلس البناء الوطني وامين عام الوزارة منطقة الانزلاق الذي حدث على طريق العدسية (ناعور – البحر الميت) بمنطقة مثلث تركي يوم امس.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر المحارمة لوكالة الانباء الاردنية (بترا): إن سبب حدوث الانزلاق، تفجر ينابيع المياه وطبوغرافية المنطقة التي تسببت بانهيار في جسم الطريق المؤدي للبحر الميت بطول يصل إلى 400 متر.

واضاف ان الوزارة قامت بإغلاق الجزء المتضرر من الطريق، وتحويل السير للطريق عند مدخل منطقة تركي، والعمل جار على تعزيز الطريق بمتطلبات السلامة العامة، اذ باشرت بأعمال الاصلاح والتأهيل للجزء المتضرر من الطريق، مشيرا إلى ان العمل مستمر على مدار 24 ساعة وحسب ما تقتضيه الحاجة.