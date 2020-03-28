آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الأشغال”: تفجر الينابيع سبب انهيار طريق العدسية (فيديو وصور)

منذ دقيقتين
الاشغال: تفجر الينابيع سبب انهيار طريق العدسية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- تفقد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش اليوم السبت بحضور لجنة الانزلاقات في مجلس البناء الوطني وامين عام الوزارة منطقة الانزلاق الذي حدث على طريق العدسية (ناعور – البحر الميت) بمنطقة مثلث تركي يوم امس.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر المحارمة لوكالة الانباء الاردنية (بترا): إن سبب حدوث الانزلاق، تفجر ينابيع المياه وطبوغرافية المنطقة التي تسببت بانهيار في جسم الطريق المؤدي للبحر الميت بطول يصل إلى 400 متر.
واضاف ان الوزارة قامت بإغلاق الجزء المتضرر من الطريق، وتحويل السير للطريق عند مدخل منطقة تركي، والعمل جار على تعزيز الطريق بمتطلبات السلامة العامة، اذ باشرت بأعمال الاصلاح والتأهيل للجزء المتضرر من الطريق، مشيرا إلى ان العمل مستمر على مدار 24 ساعة وحسب ما تقتضيه الحاجة.

مقالات ذات صلة

الأردن في المرتبة 77 عالميا بإصابات كورونا

منذ 13 دقيقة

الشحاحده: استدامة انسياب السلع الزراعية و4354 طن وارد الخضار والفواكه

منذ 25 دقيقة

سلامة الدرعاوي يكتب: اتفاق الصندوق في ظل كورونا

منذ 25 دقيقة

ارتفاع التبرعات عبر “إي فواتيركم” لمواجهة “كورونا” إلى 3.8 مليون دينار

منذ 37 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock