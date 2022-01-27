“الأشغال” تنثر الملح على طرق يتوقع تشكل الانجماد عليها

عمّان-الغد- باشرت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان العاملة في الميدان، اليوم الخميس، العمل على نثر الملح على الطرقات المتوقع أن تشهد تشكل للانجماد؛ لضمان عدم حدوث أي انزلاقات على الطرق.

حذرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، المواطنين سالكي الطرق الخارجية والطرق ضمن اختصاصها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والهطولات الكثيفة للامطار على بعض الطرق، واحتمالية تشكل الانجماد على طرق اخرى.

ودعت، المواطنين إلى عدم استخدام المركبات الا للضرورة القصوى وركنها على جوانب الطرق خلال الظروف الجوية الراهنة؛ كي لا تتسبب بإعاقة عمل الاليات والكوادر العاملة في الميدان لتقديم الخدمات لمواطنين وضمان ديمومتها، مهيبة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل ضمن خطة الطوارئ القصوى، وتستقبل الملاحظات والشكاوى من خلال تطبيق نظام بلاغات طوارئ وزارة الاشغال العامة والإسكان او من خلال ارقام غرف الطوارئ والمعلن عنها على منصات الوزارة والتي تعمل على مدار 24 ساعة على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012)