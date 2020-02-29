“الأشغال” تنظم بطولة الشطرنج الأولى للموظفين

عمان – الغد – يرعى وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش يوم غد الأحد بطولة الشطرنج الأولى لموظفي الوزارة وذلك في قاعة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في مقر الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج ويأتي تنظيم البطولة ضمن احتفالات الوزارة بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

، وكان قد عقد اجتماع تنسيقي للبطولة يوم الأربعاء الماضي بحضور اللاعبين وأعضاء اللجنة المنظمة وسام حبوب وهاني ماضي ومؤيد العقدة وعماد نعمان وزياد ابو ركبة بالإضافة إلى خبير اللعبة في الوزارة ا معن كلوب حيث تم وضع تعليمات البطولة واللمسات النهائية قبل البطولة.

ويتنافس في هذه البطولة مجموعة من اللاعبين المميزين اصحاب الخبرة في لعبة الشطرنج.

وحول البطولة قال رئيس اللجنة الرياضية في الوزارة – مدير البطولة المهندس جمال أبو عيد:” تعد هذه البطولة من ضمن النشاطات التي تقوم بها الوزارة لتنمية روح المحبة والألفة والتعاون بين جميع الموظفين بمختلف مسمياتهم الوظيفية ، حيث سبق للوزارة أن نظمت بطولة لكرة قدم للموظفين في العام”.