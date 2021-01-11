الأشغال تنفذ صيانة لجسر مدينة سحاب الصناعية بعد ورود شكاوى من المواطنين

عمان- نفذت وزارة الأشغال العامة والإسكان اعمال صيانة لمشكلة الهبوط التي يعاني منها جسر المدينة الصناعية في سحاب.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة الاشغال العامة والاسكان عمر المحارمة، ان لجنة فنية من الوزارة كشفت على الجسر، وتبين وجود هبوط بسيط بالوجه الإسفلتي، حيث تم العمل على صيانته.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الإثنين، انه تبين من خلال الكشف الهندسي الذي أجرته الوزارة على الجسر عدم وجود أي مشكلة بهيكل الجسر وقواعده واعمدته، وانه لا يشكل اي خطورة على حياة المواطنين.

وفي السياق ذاته، اكد عضو مجلس اللامركزية علي ابو زيد، ان المجلس من خلال متابعته مع وزارة الاشغال لمشكلة الجسر تبين ان الخلل ليس في الجسر انما في عملية التعبيد، وان المشكلة تتمثل بوجود هبوط بالخلطة الاسفلتية، لافتا إلى انه تمت مخاطبة الوزارة بهذا الخصوص.

من جانبه، اوضح رئيس بلدية سحاب عباس المحارمة، ان البلدية خاطبت وزارة الأشغال المسؤولة عن هذا الجسر عدة مرات، وتم مؤخراً عمل صيانة للجزء الذي يعاني من الهبوط على الجسر.

وأشار المحارمة الى ان الجسر يشهد حركة سير كبيرة، ويؤدي الى اهم المدن الصناعية في المملكة “مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية”، مبينا ان الوزارة قامت في وقت سابق بتركيب اشارة ضوئية على الجسر، الامر الذي تسبب باختناقات مرورية، وقد تمت ازالتها، وبعد ذلك قامت البلدية بإغلاق المداخل والمخارج على الجسر للحد من الاختناقات والحوادث التي كانت تحصل في ذلك الوقت.

وكان مواطنون من سكان لواء سحاب قد شكوا من خطر الهبوط المتزايد في جسر المدينة الصناعية في منطقة سحاب.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الجسر الذي يعاني الهبوط والتصدع في جدرانه منذ 6 سنوات، يشهد حركة مرور كثيفة بالاتجاهين، ويعتبر حيويًا وله اهمية تنموية حيث يربط مدينة سحاب بمدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية.

ودعوا الجهات المعنية، إلى اتخاذ الاجراءات والحلول المناسبة في اسرع وقت ممكن، تفاديا لأي حدث قد يقع. وقال المواطن أحمد الشوبكي من سكان المنطقة، إن الجسر في حال سقوطه سيؤدي الى وقوع ضحايا واضرار كبيرة، مشيرا الى انه يقوم يوميا بايصال اخوته الى المدينة الصناعية ما يضطره الى عبور هذا الجسر والخوف يتملكه.

واعتبر المواطن خالد المحارمة، جسر المدينة الصناعية أكبر كارثة يومية يتم العبور من خلالها، مشيراً الى تهالك البنية التحتية للجسر، فيما طالب المواطن محمد المصري المختصين وذوي العلاقة بضرورة الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الأمر لما يشكله من خطر على حياتهم باعتباره الطريق الوحيد الذي يربط سحاب بالمدينة الصناعية.

وتقع المدينة الصناعية في سحاب، على بعد 12 كم جنوب شرق العاصمة عمان، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 2530 دونماً، وتم إنشاؤها في عام 1984، وتعتبر أكبر مدينة صناعية في المملكة وتبلغ عدد الشركات الصناعية فيها نحو 405 شركة استثمارات عربية واجنبية.-(بترا- مؤمن الحوري)