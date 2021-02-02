“الأشغال” تنهي جزءا من المرحلة الثالثة لمشروع الباص سريع التردد عمان الزرقاء

عمان – الغد- أنهت وزارة الاشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، تنفيذ الأعمال الدائمة في جزء من مشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء “المرحلة الثالثة” بطول واحد كيلومتر للسير القادم من عمان باتجاه الزرقاء، وذلك للمنطقة الواقعة “ما بعد تقاطع ماركا ولغاية جسر المشاه البيبسي” ، حيث تم إعادة حركة السير الى مساربه الدائمة وإلغاء التحويلات في هذا الموقع.

ويشمل العمل على اعادة تأهيل طريق عمان-الزرقاء وتنفيذ الطريق بثلاث مسارب بكل اتجاه ومسربين اضافيين لمسار حافلات التردد السريع مفصولة جميعها بحواجز خرسانية مع اعمال انارة ضمن هذه المسارات وعناصر سلامه عامه من حواجز معدنية ودهانات وعواكس، وتنفيذ خطوط تصريف المياه، وتنفيذ او نقل الخدمات المتعارضة من كوابل كهرباء وخطوط مياه وصرف صحي وتهذيب وتطويل للعبارات القائمة واعمال تحسين التقاطعات على كامل مسار الطريق والذي يشمل إعادة إنشاء بعض الجسور والانفاق.