“الأشغال” توضح بخصوص شيك باسم وزيرها قيمته 136 ألف دينار

عمان- الغد- أوضحت وزارة الأشغال بخصوص الشيك الصادر باسم وزيرها وقيمته 136 ألف دينار، وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي كإشاعة بأنه وضع في حسابه الخاص.

قالت الوزارة في بيان إنّ جميع المعاملات المالية تصرف بالصفة الوظيفية للوزير لا بالصفة الشخصية، وهذا الشيك تم صرفه لوزير الأشغال العامة والإسكان بصفته الوظيفية لا بصفته الشخصية، وتودع قيمته في حساب خاص باسم الوزارة، شأنها شأن جميع المعاملات المالية في الوزارات.

وأضافت: علما بأن وزارة الأشغال العامة والإسكان هي الجهة المنوط بها تنفيذ مشاريع الأبنية الحكومية كالمستشفيات و المدارس و أية أبنية أخرى، فيما تكون تلك المشاريع ملكية للوزارة المختصة التي ترصد قيمة المشروع في موازنتها.