“الأشغال” توضح سبب تأخر إعادة تأهيل مدخل جرش الجنوبي

عمان – تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش اليوم الأحد، مشروع إعادة تأهيل مدخل جرش الجنوبي الذي تعرض خلال الأسابيع الماضية لانهيار في الطمم الجانبي للطريق.

وحسب بيان صحفي اليوم، اطلع العموش على سير الأعمال، مؤكدا حرص الوزارة على انجاز المشروع في أقرب فرصة.

ويتضمن المشروع أعمال حفريات المواد الطينية ومعالجة “نزازات المياه” البالغ عددها 7 والتي تفجرت عقب الأمطار الأخيرة، إضافة إلى أعمال ردم صخري بارتفاع 20 إلى 25 مترا على طبقات وأعمال فرشيات الطريق والخلطة الاسفلتية الساخنة وعبارات ومناهل تصريف مياه الأمطار وأقفاص الجابيون وأعمال الخرسانة لضمان سلامة الطريق ومستخدميه.

واكد مدير صيانة الطرق والجسور في الوزارة المهندس عبدالناصر الكلباني، أن العمل يتم لإنجاز المشروع في أقل فترة زمنية ممكنة، وأن الأمطار والظروف الجوية التي شهدتها المملكة أخيرا أثرت على سرعة العمل في المشروع.

(بترا)