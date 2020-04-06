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“الأشغال” تُسلم مستودعات مركزية جديدة “للصحة”

منذ 16 دقيقة

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عمان- الغد- سلمت وزارة الأشغال العامة والإسكان مستودعات مركزية جديدة لوزارة الصحة للبدء في استخدامها لتخزين اللوازم والمعدات الطبية إثر تزايد الحاجة إليها في ضوء الظروف الحالية.
وتبلغ مساحة المستودعات المركزية الجديدة التي أقيمت في منطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء أكثر من٢٦٠٠متر مربع وتتكون من طابقين لأغراض التخزين إضافة إلى مبنى الادارة والخدمات وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع١.٣مليون دينار تقريبا.

ومن المتوقع أن تبدأ وزارة الصحة باستخدام الموقع لتخزين اللوازم والأدوية والمعدات الطبية في ظل تزايد الحاجة لتوفير مخزون كبير بعد تعاظم مخاطر فايروس كورونا على مستوى العالم.
وقد جهزت المستودعات الجديدة بطريقة تلائم الحاجة الطبية وزودت بكافة الانظمة الكهروميكانيكية اللازمة.

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