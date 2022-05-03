الأشغال: جميع الطرق الخارجية ضمن الاختصاص سالكة

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، إن الحركة المرورية على جميع الطرق ضمن اختصاصها سالكة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، أنه تم إعادة فتح طريق وادي عربة امام حركة السير بناء على تقييم كوادرها العاملة في الميدان وبالتنسيق مع الشركاء في مديرية الامن العام، وذلك بعد أن تم اغلاقه بشكل مؤقت و احترازي لتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في وقت سابق، حفاظًا على السلامة المرورية على الطريق.

وبينت، أن كوادرها قامت بإزالة التجمعات الرملية على طريق وادي عربة وطرق اخرى في الجنوب بشكل فوري، باستخدام الاليات والمعدات اللازمة.

وأشارت إلى أنه سيتم اغلاق مقاطع من الطرق التي تشهد تدني لمدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار تزامنًا مع تأثر المملكة بالمنخفض الخماسيني.

وثمنت الوزارة، جهود كوادرها العاملة في الميدان على مدار الساعة؛ لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدة بجهود الشركاء العاملين في الميدان على التعاون الدائم والمستمر مع الوزارة.

وجددت الوزارة تحذيرها، للمواطنين سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار، الناتج عن الرياح النشطة المرافقة للمنخفض الخماسيني المؤثر على المملكة وخصوصًا الطريق الصحراوي والطرق شرق المملكة بالاضافة لطريق البحر الميت باتجاة العقبة (طريق وادي عربة) .

وأهابت، بالمواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية واتباع قواعد القيادة الامنة، والانتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223).

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111).

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187).

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366) .

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273).

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291).

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012).