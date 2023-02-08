الأشغال: جميع الطرق سالكة ولا إغلاقات

قال مدير وحدة الطوارئ في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس غيث النوايسة، إن جميع الطرق في المملكة سالكة ضمن اختصاص الوزارة، ولا يوجد إغلاقات.

وأضاف النوايسة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر الوزارة تعاملت مع تراكمات ثلجية في محافظة عجلون حيث تراوحت سماكة الثلوج حتى الساعة 11 قبل الظهر بين 15 الى 20 سنتيمترا في طريق القاعدة، وطريق المستشفى العسكري، وطريق اربد عجلون.

وبين ان هطول الثلوج في محافظة الطفيلة مستمر منذ امس، مشيرا الى أن كوادر الوزارة تعمل للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية على الطرق في المحافظة حيث بلغت سماكة الثلوج نحو 19 سنتيمترا .

و أشار النوايسة إلى انه تم التعامل مع إزالة كثبان رملية على طريق الديسة – رم، ومع تجمعات للمياه على الطريق الملوكي مادبا – ذيبان، وطريق عمان الشرقي وطريق الرمثا – المفرق، وطريق وادي الشجرة – المغير ، داعيا المواطنين الى عدم التجمهر على جوانب الطرق التي تشهد تساقطًا للثلوج، وعدم ركن المركبات على جوانب الطرق من اجل اللعب بالثلوج، الأمر الذي يعيق عمل الآليات ويحول دون القيام بواجبها.

– -(بترا)