الأشغال والأمن: جميع الطرق في المملكة سالكة ولا إغلاقات

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن جميع الطرق الرئيسة والفرعية في نطاق اختصاصها سالكة ولا توجد أي اغلاقات.

وقال مصدر في الوزارة لـ (بترا) اليوم الخميس، إن الوزارة باشرت منذ مساء امس بنثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الانجماد عليها بحسب المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية، تحسبًا لحدوث أي انزلاقات.

كما أعلنت مديرية الأمن العام ان جميع الطرق بين محافظات المملكة سالكة، ولا يوجد أي اغلاقات.

ودعت المديرية في بيان لها اليوم الخميس مستخدمي الطريق الى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم.-(بترا)