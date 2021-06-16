“الأشغال”: طرح العطاء الخاص بطريق الشحن الجوي خلال أيام

عمان-الغد-أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاربعاء، أنها بصدد الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بطرح العطاء الخاص بإعادة تأهيل طريق الشحن الجوي في منطقة القسطل جنوب عمان.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، إنه سيتم طرح العطاء الخاص بالمشروع خلال الأيام المقبلة بعد الأخذ ببعض التعديلات من قبل اصحاب الاختصاص.

وبينت الوزارة، أن خطة التأهيل تتمثل بخلطة خرسانية في المواقع التي تشهد حمولات محورية عالية أما في باقي مناطق الطريق سيتم إعادة تأهيل للخلطة الإسفلتية، مشيرة إلى أن طول الطريق يبلغ حوالي 8كم.

ولفتت الوزارة إلى أنه يجري حاليا العمل على حل بعض العوائق التي تعترض سير العمل مثل خطوط الكهرباء والخدمات الاخرى، مؤكدة أنه سيتم فتح تحويلات جديدة في الموقع وأستخدام بعض الطرق كتحويلات مرورية.

يذكر أن مشروع إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية.