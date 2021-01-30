“الأشغال”: نتابع تصدعات على طريق جرش منذ عدة أسابيع

عمان – قالت وزارة الأشغال العامة و الإسكان أنها تتابع منذ عدة أسابيع وجود تصدعات في أحد المواقع على طريق جرش – عمان.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت ان لجنة الانزلاقات المشكلة في مجلس البناء الوطني اجرت دراسة للموقع بالتعاون مع احد المكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة، وباشرت بإجراء المعالجة اللازمة في الموقع من خلال عطاء خاص لهذا الغاية، موضحة انه تم التنسيق مع وزارة المياه والري لنقل خط مياه رئيسي يمر في منطقة العمل.

وأشار البيان أن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي تفقد الموقع يوم أمس الجمعة خلال جولة تفقدية، وتبين انه ونتيجة لكميات الامطار التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية حدث بعض التشققات في المنطقة الترابية على طرف الشارع، وتقرر بناءً عليه واحترازيا لغايات ضمان السلامة العامة إغلاق مسرب السير القادم من جرش باتجاه عمان وتحويل السير إلى داخل مدينة جرش لتمكين المقاول من العمل بكل يسر وسهولة وإتاحة المجال أمامه لتسريع وتيرة العمل. ولفتت الوزارة الى أن التشققات في جانب الطريق سطحية ولا تشكل خطرا على سالكي الطريق وان إغلاق المسرب احترازي ويهدف للحفاظ على سلامة المواطنين وسلامة مركباتهم. واوعز وزير الأشغال للمقاول بتكثيف العمل للانتهاء من اعمال المعالجات بأقرب فرصة، مع ضرورة تعزيز هذا الجزء بعناصر السلامة المرورية من اشارات تحذيرية وارشادية وتخفيف السرعة المسموحة في هذه المنطقة، ووضع دورية أمنية على مدار الساعة في المنطقة.

وقام الوزير الكسبي يرافقه محافظ جرش وعدد من مسؤولي الوزارة بتفقد الموقع للاطمئنان على سير العمل فيه مؤكدا أهمية العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المطلوبة في أقصر وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم وبالتنسيق مع إدارة السير المركزية في مديرية الأمن العام تحويل السير القادم من مدينة إربد باتجاه عمان إلى مدينة جرش وصولا إلى مدخل جرش الجنوبي، والسير القادم من عمان باتجاه مدينة إربد فيسلك نفس الطريق حتى الساعة الثامنة مساءا حيث سيتم بعدها إغلاق الطريق وتحويله من مدخل جرش الجنوبي الى مدينة جرش وصولا إلى مدخل جرش الشمالي.